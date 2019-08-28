В соцсетях объявился "фейковый" священник, который собирает деньги на восстановление храма в Твери

СЕГОДНЯ 22:29 2019-08-28T22:29:04+03:00

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Страничка некоего "священника" по имени Иннокентий Симора появилась в "Одноклассниках". Представляясь служителем Воскресенской церкви Трёх Исповедников в Твери, лже-батюшка публикует посты о сборе средств для реставрации храма и предлагает приходить к нему на исповедь.

"Здравствуйте, исповедую вас, пишите в сообщения, все обсудим", - призывает он своих подписчиков. А их у "батюшки" чуть меньше 300.

Деньги на "помощь храму" предлагает скидывать на карту гражданина Кубасова, который якобы является служителем церкви.

Но вот оказалось, что ни батюшки с таким именем, ни его помощника в церкви нет. Настоятелем в церкви Трех Исповедников служит иерей Виталий Симора.

В разговоре с корреспондентом ТИА отец Виталий сообщил, что в соцсетях действует мошенник. Руководство храма уже подготовило заявление в полицию, чтобы правоохранительные органы приняли меры и авантюрист не вводил в заблуждение прихожан. Всю информацию о работниках и служителях храма можно посмотреть на официальном сайте Воскресенской церкви.

То, что аккаунт Иннокентия Симоры "фейковый", подтвердил и руководитель пресс-службы Тверской епархии отец Сергий Дмитриев. Он так же сообщил, что мошенник использует чужую фотографию - отца Александра Горячева из храма Неупиваемая Чаша в микрорайоне "Южный".

Напомним, это уже не первый случай, когда мошенники наживаются на доверчивых прихожанах. В начале августа стало известно, что "фейковый игумен" Калистрат звонит в храмы и, представляясь помощником митрополита Тверского и Кашинского Саввы, собирает в Курганской области пожертвования на восстановление Чимеевского монастыря.

ИСТОЧНИК KP.RU