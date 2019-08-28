На Мигаловской развязке в Твери изменится схема движения

СЕГОДНЯ 19:35 2019-08-28T19:35:25+03:00

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Съезд с Мигаловского моста в Тверь при движении из Санкт-Петербурга в Москву будет запущен в эксплуатацию 31 августа. В связи с этим частично изменится схема движения на пересечении проспекта 50 лет Октября и эстакады Мигаловского моста через Волгу на трассе М-10 "Россия".

Как пояснили в пресс-службе Упрдор "Россия", на данном перекрестке будут запрещены повороты налево при всех направлениях движения. При движении по проспекту 50 лет Октября либо по улице Игоря Баталова и необходимости повернуть налево для выезда на трассу М-10 "Россия" придется в начале перекрестка повернуть направо, проехать до разворота под мостом или эстакадой, подъехать к перекрестку с противоположной стороны и проехать его в прямом направлении по сигналам светофора.

Чтобы попасть в город, нужно проехать прямо по проспекту 50 лет Октября, доехать до разворота под мостом или эстакадой, подъехать к перекрестку и на нем уже повернуть направо (в город или Мигалово).

Для удобства автомобилистов и в целях безопасности дорожного движения на подъездах к перекрестку установлены информационные щиты с указателями направления движения, а также дорожные знаки в соответствии с новой схемой проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU