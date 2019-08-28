2019-08-28T19:35:25+03:00
Общество

На Мигаловской развязке в Твери изменится схема движения

Строительство второй очереди реконструкции моста почти завершено
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
На Мигаловской развязке в Твери изменится схема движенияНа Мигаловской развязке в Твери изменится схема движения
Изменить размер текста:

Съезд с Мигаловского моста в Тверь при движении из Санкт-Петербурга в Москву будет запущен в эксплуатацию 31 августа. В связи с этим частично изменится схема движения на пересечении проспекта 50 лет Октября и эстакады Мигаловского моста через Волгу на трассе М-10 "Россия".

Как пояснили в пресс-службе Упрдор "Россия", на данном перекрестке будут запрещены повороты налево при всех направлениях движения. При движении по проспекту 50 лет Октября либо по улице Игоря Баталова и необходимости повернуть налево для выезда на трассу М-10 "Россия" придется в начале перекрестка повернуть направо, проехать до разворота под мостом или эстакадой, подъехать к перекрестку с противоположной стороны и проехать его в прямом направлении по сигналам светофора.

Чтобы попасть в город, нужно проехать прямо по проспекту 50 лет Октября, доехать до разворота под мостом или эстакадой, подъехать к перекрестку и на нем уже повернуть направо (в город или Мигалово).

Для удобства автомобилистов и в целях безопасности дорожного движения на подъездах к перекрестку установлены информационные щиты с указателями направления движения, а также дорожные знаки в соответствии с новой схемой проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В соцсетях объявился "фейковый" священник, который собирает деньги на восстановление храма в Твери
1 сентября в Твери пройдут выставки, Дни открытых дверей и марафон бега
Молодые московские группы "Vesssna" и "Сказки Ино" выступят в Твери 1 сентября
Тверь посетила делегация из Китая
В детских лагерях Твери завершилась четвертая смена
Жители двух деревень в Тверской области платили за мусор, который не вывозили полгода
Двух человек зажало в машине в результате аварии на трассе М-9 в Тверской области
На оживленной улице в Твери сбили пешехода
Житель Тверской области пытался перебросить в колонию №4 шесть мобильных телефонов
Школьникам Тверской области напомнят, как вести себя на дорогах
На оптовых складах в Твери нашли поддельную молочную продукцию
Взрослый мужчина украл утюг из магазина в Твери
В Тверском императорском дворце появился котёнок редкой дворцовой породы
На обследование Речного вокзала в Твери не нашлось подрядчика
У нескольких памятников природы Тверской области утвердили охранные зоны
Водителя маршрутки в Твери привлекли к ответственности за грубое нарушение правил
Арбузы и дыни в Тверской области продавали с нарушениями
Мужчина сообщил об угоне машины в Тверской области, чтобы избежать ссоры с женой
В Краснохолмском районе Тверской области - новый прокурор
В Тверской области женщину зажало на парковке собственной машиной
В новом асфальте на набережной Афанасия Никитина в Твери появились аварийно-опасные дыры
1 сентября в Твери пройдет праздник "День новых знаний"
Тверской марафон "Бегу и радуюсь" начнется с фитнес-разминки, а завершится награждением победителей
На улице Можайского в Твери сбили мотоциклиста
Дороги вокруг школ в Твери готовят к новому учебному году