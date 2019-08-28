2019-08-28T19:31:13+03:00
Общество

1 сентября в Твери пройдут выставки, Дни открытых дверей и марафон бега

Зарядиться настроением приглашают всех желающих
Ирина ТАРАСОВА
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Вместо школьных линеек всех ждут на праздникахВместо школьных линеек всех ждут на праздникахФото: Ирина ТАРАСОВА
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В этом году 1 сентября учащиеся Твери не пойдут в школу, потому что этот день выпадает на воскресенье. Но сам праздник никто не отменял. А потому в городе пройдет много мероприятий.

8:00-17:00 - Тверской марафон "Бегу и радуюсь". Театральная площадь.

10.00 - «Ярмарка творческих услуг» день открытых дверей «В школьном царстве, в веселом государстве» ДК пос. Сахарово

11:00 - 12:40 - «В гости к художнику» (выставка, игра, мастер-класс). ТГМВЦ (улица Советская, дом 54)

11:00 - 14:00 - День открытых дверей «А у нас – всё для вас!» ДК «Затверецкий»

12:00 - День открытых дверей. ДК «Химволокно»

12:00 - «Здравствуй, школа» праздник двора. Бобачевская роща.

12:00 - «Ярмарка творческих услуг», праздничная программа. ДК пос. Литвинки.

Также тематические мероприятия пройдут в библиотеках города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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