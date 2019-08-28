Молодые московские группы "Vesssna" и "Сказки Ино" выступят в Твери 1 сентября

СЕГОДНЯ 18:59 2019-08-28T19:03:31+03:00

Две группы объединяет сильная энергетика и мощный женский вокал, а также русскоязычные тексты. Фото: из архива клуба "Биг Бен"

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1 сентября в Твери пройдет концерт ярких и молодых московских команд: "Vesssna" (dark rock) и "Сказки Ино" (melodic metal). На вопрос, что объединяет эти две группы, музыкальные критики отвечают: "Сильная энергетика и мощный женский вокал, а также русскоязычные тексты".

"Vesssna" - молодой московский коллектив, главным действующим лицом в котором является Марианна Лукьянова - певица, автор музыки и текстов. Её творчество сложно отнести к какому-либо одному жанру, но, пожалуй, звучание ближе всего к меланхоличному и мрачному готическому року.

Главная тема творчества — мир человеческих чувств, мечтаний и стремлений. Ирония и реализм сочетаются с нежными, романтическими и порой сказочными образами.

Что касается коллектива "Сказки Ино", то уже в сентябре они выпускают новый альбом. На концерте в Твери группа впервые исполнит несколько новых песен, но не забудет и песни с альбома "Последний Свет".

Место встречи - клуб Big Ben.

Сбор гостей в 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU