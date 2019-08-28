2019-08-28T18:55:03+03:00
Общество

Тверь посетила делегация из Китая

У областной столицы может появиться новый город-побратим
Ольга ТРОФИМОВА
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Новым городом-побратимом Твери может стать китайский Цзинмэнь Фото: пресс-служба администрации ТвериНовым городом-побратимом Твери может стать китайский Цзинмэнь Фото: пресс-служба администрации Твери
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28 августа Тверь посетила официальная делегация Китайской Народной Республики. Целью визита стало установление партнерских отношений между Тверью и города Цзинмэнь.

Глава Твери Алексей Огоньков и заместитель Генерального Секретаря городского комитета Цзинмэнь Коммунистической партии Китая Ли Тао подписали протокол о намерениях установления побратимских связей.

Развивать дальнейшее сотрудничество между городами планируется в сферах металлообработки и машиностроения, производстве продуктов питания. Также партнеру будут расширять деловые связи и работать над совместными инвестиционными проектами.

Сегодняшний визит стал первым шагом для установки побратимских отношений между городами. Ожидается, что в 2020 году участники делегации из Китая приедут в Тверь с бизнес-миссией и обсудят перспективы сотрудничества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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