Двух человек зажало в машине в результате аварии на трассе М-9 в Тверской области
Авария произошла днем, 28 августа, на 379-м км автодороги М-9 "Балтия" в Западнодвинском районе Тверской области в рижском направлении.
На указанном участке столкнулись три автомобиля "Фольксваген", "Опель" и большегруз "Рено".
Авария произошла из-за того, что "Опель" выехал на встречную полосу движения. В результате столкновения пострадал 11-летний пассажир автомобиля "Фольксваген". Его жизнь вне опасности. Водитель "Рено" не пострадал.
Водителя и пассажира автомобиля "Опель Астра" зажало в машине. На месте аварии работали спасатели МЧС, оперативная группа Западнодвинского пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники полиции, бригада скорой медицинской помощи.
Пострадавших доставили в Западнодвинскую ЦРБ.
Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU