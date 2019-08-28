Двух человек зажало в машине в результате аварии на трассе М-9 в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:40 2019-08-28T17:03:30+03:00

Три человека пострадали в ДТП на трассе в Тверской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего в ДТП пострадали трое, в том числе ребенок

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Авария произошла днем, 28 августа, на 379-м км автодороги М-9 "Балтия" в Западнодвинском районе Тверской области в рижском направлении.

На указанном участке столкнулись три автомобиля "Фольксваген", "Опель" и большегруз "Рено".

Авария произошла из-за того, что "Опель" выехал на встречную полосу движения. В результате столкновения пострадал 11-летний пассажир автомобиля "Фольксваген". Его жизнь вне опасности. Водитель "Рено" не пострадал.

Водителя и пассажира автомобиля "Опель Астра" зажало в машине. На месте аварии работали спасатели МЧС, оперативная группа Западнодвинского пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники полиции, бригада скорой медицинской помощи.

Пострадавших доставили в Западнодвинскую ЦРБ.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU