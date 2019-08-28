На оживленной улице в Твери сбили пешехода

СЕГОДНЯ 16:17 2019-08-28T16:17:23+03:00

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Авария произошла днем, 28 августа, на улице Орджоникидзе у дома №36, в Твери.

24-летний пешеход переходил дорогу в не предназначенном для этого месте, но в зоне видимости пешеходного перехода, когда на него наехал автомобиль.

Как уточнили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области, водитель остался на месте происшествия, признаков алкогольного опьянения у него нет.

Пешеход в бессознательном состоянии доставлен в городскую больницу №4.

ИСТОЧНИК KP.RU