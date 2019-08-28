На оживленной улице в Твери сбили пешехода
Пострадавший госпитализирован
В Твери сбили пешеходаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла днем, 28 августа, на улице Орджоникидзе у дома №36, в Твери.
24-летний пешеход переходил дорогу в не предназначенном для этого месте, но в зоне видимости пешеходного перехода, когда на него наехал автомобиль.
Как уточнили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области, водитель остался на месте происшествия, признаков алкогольного опьянения у него нет.
Пешеход в бессознательном состоянии доставлен в городскую больницу №4.
ИСТОЧНИК KP.RU