Житель Тверской области пытался перебросить в колонию №4 шесть мобильных телефонов

СЕГОДНЯ 15:04 2019-08-28T15:04:29+03:00

Молодой человек пытался перебросить в колонию шесть мобильников Фото: пресс-служба УФСИН России по Тверской области

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Нарушителя - 23-летнего жителя областной столицы - задержали сотрудники исправительной колонии № 4 общего режима в городе Торжке Тверской области при попытке перебросить на территорию учреждения запрещенные предметы.

У молодого человека изъяли два свертка с шестью мобильными телефонами и аксессуарами к ним. В отношении злоумышленника составлен протокол об административном правонарушении. Материалы направлены в мировой суд.

За передачу запрещенных предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, молодому человеку грозит штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU