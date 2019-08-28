Житель Тверской области пытался перебросить в колонию №4 шесть мобильных телефонов
Нарушителя - 23-летнего жителя областной столицы - задержали сотрудники исправительной колонии № 4 общего режима в городе Торжке Тверской области при попытке перебросить на территорию учреждения запрещенные предметы.
У молодого человека изъяли два свертка с шестью мобильными телефонами и аксессуарами к ним. В отношении злоумышленника составлен протокол об административном правонарушении. Материалы направлены в мировой суд.
За передачу запрещенных предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, молодому человеку грозит штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU