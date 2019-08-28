Школьникам Тверской области напомнят, как вести себя на дорогах

СЕГОДНЯ 14:45 2019-08-28T14:45:43+03:00

1 сентября в регионе стартует "Месячник по безопасности дорожного движения" Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

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"Месячник по безопасности дорожного движения" начнется 1 сентября и продлится ровно 30 дней. За это время сотрудники УГИБДД России по Тверской области напомнят школьникам о правилах безопасности на дороге: проведут классные часы, "круглые столы", семинары с участием воспитателей, педагогов-психологов, преподавателей.

Вопросы по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма обсудят на заседаниях родительских комитетов и родительских собраниях.

Как отмечают в региональной Госавтоинспекции, количество аварий с участием детей увеличивается с началом учебного года.Всего за 2019 год на территории Тверской области произошло 153 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых три ребенка погибли, травмы получили 160 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU