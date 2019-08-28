Школьникам Тверской области напомнят, как вести себя на дорогах
"Месячник по безопасности дорожного движения" начнется 1 сентября и продлится ровно 30 дней. За это время сотрудники УГИБДД России по Тверской области напомнят школьникам о правилах безопасности на дороге: проведут классные часы, "круглые столы", семинары с участием воспитателей, педагогов-психологов, преподавателей.
Вопросы по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма обсудят на заседаниях родительских комитетов и родительских собраниях.
Как отмечают в региональной Госавтоинспекции, количество аварий с участием детей увеличивается с началом учебного года.Всего за 2019 год на территории Тверской области произошло 153 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых три ребенка погибли, травмы получили 160 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU