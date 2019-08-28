2019-08-28T14:32:40+03:00
Общество

На оптовых складах в Твери нашли поддельную молочную продукцию

В сливочном масле и молоке обнаружены немолочные жиры
Ольга ТРОФИМОВА
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Молоко и масло с немолочными жирами нашли на складах в ТвериМолоко и масло с немолочными жирами нашли на складах в ТвериФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Пробы молочной продукции были произведены инспекторами отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области на двух оптовых складах Твери.

Образцы проверили в Тверской межобластной ветеринарной лаборатории и выявили, что в сливочном масле 82,5% жирности, произведенном в Дмитровском районе Московской области присутствует фальсификация жировой фазы масла и масляной пасты из коровьего молока жирами немолочного происхождения; в сметане 30% жирности этого же производителя обнаружено не соответствие жирно-кислотному составу молочного жира коровьего молока.

В питьевом ультрапастеризованном молоке 1,5%; 3,2%; 6% жирности, произведенном в городе Пятигорск, Ставропольского края, выявлено не соответствие жирно-кислотному составу молочного жира коровьего молока.

- Выявленные несоответствия являются нарушением требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», - уточняют в Россельхознадзоре. - Управлением принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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