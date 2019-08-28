В Тверском императорском дворце появился котёнок редкой дворцовой породы

СЕГОДНЯ 13:58 2019-08-28T13:58:20+03:00

Коты-аристократы теперь есть и в Твери Фото: fb.com/maria shuvalova

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О том, что в Тверском Императорском путевом дворце завёлся котёнок на днях на своей страничке в соцсети написала учёный секретарь тверской картинной галереи Мария Шувалова, фото котика прикрепила и призвала неравнодушных забрать его к себе.

Несмотря на дворцовое происхождение - отдают его даром. Пользователи соцсетей отреагировали на фото малыша позитивом типа: налетай не скупись... но пока информации о новом владельце не поступало.

Так что, если хотите дворцового кота - обращаться можно к сотрудникам музея.

Надо отметить, что тверской дворцовый кот не единственный прецедент в России - на протяжении длительного времени в питерском Эрмитаже живут кошки - они там и за мышеловов, и за местную достопримечательность. Руководство Эрмитажа тоже периодически организует акции и котиков раздаривает.

ИСТОЧНИК KP.RU