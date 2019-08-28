На обследование Речного вокзала в Твери не нашлось подрядчика

СЕГОДНЯ 13:50 2019-08-28T13:50:02+03:00

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Речной вокзал остался без экспертизы. Об этом свидетельствуют итоги несостоявшегося аукциона, который был объявлен на сайте Госзакупок в июле 2019 года.

Согласно документации, подрядчик должен был провести комплексное обследование здания. Изучить степень его разрушения и возможности восстановления. Контракт оценили 11 млн. 263 тыс. 300 рублей, но желающих обследовать памятник архитектуры изнутри так и не нашлось.

Проект должен был решить дальнейшую судьбу исторического здания. Теперь же она осталась под большим вопросом.

Однако, жители не сдаются. С твердым желанием вернуть Речному вокзалу былое великолепие инициативные граждане создали петицию на сайте сhange.org и просят главу государства взять вопрос под личный контроль. К слову, документ подписали уже более 900 человек.

Напомним, здание Речного вокзала является объектом культурного наследия регионального значения. Долгие годы он был визитной карточкой региона и областной столицы. Но в ночь на 8 августа 2017 года случилось несчастье - обрушились перекрытия и часть южной стены второго этажа ротонды.

После этого здание оградили от посещений, провели противоаварийные мероприятия, чтобы не допустить дальнейших разрушений, а неприглядную часть фасада закрыли баннером.

ИСТОЧНИК KP.RU