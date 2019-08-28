У нескольких памятников природы Тверской области утвердили охранные зоны

СЕГОДНЯ 12:57 2019-08-28T12:59:03+03:00

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Решение об утверждении границ нескольких особо охранных зон было принято на заседании регионального правительства.

В частности, утверждены границы четырёх памятников природы, расположенных в Кимрском районе - «Бор Абрамовский» (97,5 га), «Бор Белогородский» (44,35 га), «Бор Кревский» (12,39 га), «Бор Мыльцевский» (161,2га), памятника природы «Парк Борки» площадью 2 га в Зубцовском районе, а также памятника природы «Лесопарковая зона курорта «Митино» площадью 30,65 га в Торжокском районе.

По мнению губернатора Игоря Рудени, особо охраняемые природные территории должны быть приведены в порядок и использоваться в рекреационных целях, стать местами отдыха для жителей и гостей Тверской области.

Часть этих территорий находится рядом с водными объектами. Там запрещено ведение хозяйственной деятельности, рубка деревьев и кустарников, любые вида строительства, разведение костров, выпас сельскохозяйственных животных, засорение мусором.

До конца 2019 года участки будут поставлены на учет.

ИСТОЧНИК KP.RU