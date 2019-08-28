Водителя маршрутки в Твери привлекли к ответственности за грубое нарушение правил
Нарушитель проехал на "красный" сигнал светофора
Водителя маршрутки привлекли к ответственности за проезд на "красный"Фото: Кирилл ЧАЩИН
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Инцидент произошел днем 25 августа на Бурашевскм шоссе, в районе дома №37, в Твери. Водитель маршрутного такси №2 грубо нарушил правила дорожного движения.Мужчина, перевозя пассажиров, проехал на запрещающий сигнал светофора.
В разговоре с инспектором нарушитель рассказал, что задумался и не заметил запрещающий сигнал светофора.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в отношении водителя сотрудники отделения технического надзора ОГИБДД УМВД России по г. Твери составили административный материал. Нарушитель привлечен к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU