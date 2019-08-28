Арбузы и дыни в Тверской области продавали с нарушениями

СЕГОДНЯ 11:15 2019-08-28T11:15:15+03:00

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Проверку на рынке в Бежецке 27 августа провели сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области и выявили два факта нарушения обязательных требований законодательства в области карантина растений.

В частности установлено, что граждане осуществляли реализацию партий бахчевых культур - арбузов и дынь, поступивших из Астраханской области. О доставке данной подкарантинной продукции продацы не известили Управление Россельхознадзора по Тверской области.

В отношении недобросовестных граждан возбуждены административные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU