Арбузы и дыни в Тверской области продавали с нарушениями
Инспекция прошла на рынке в Бежецке
Арбузы и дыни продавали с нарушениямиФото: Юлия Лоза
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Проверку на рынке в Бежецке 27 августа провели сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области и выявили два факта нарушения обязательных требований законодательства в области карантина растений.
В частности установлено, что граждане осуществляли реализацию партий бахчевых культур - арбузов и дынь, поступивших из Астраханской области. О доставке данной подкарантинной продукции продацы не известили Управление Россельхознадзора по Тверской области.
В отношении недобросовестных граждан возбуждены административные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU