Мужчина сообщил об угоне машины в Тверской области, чтобы избежать ссоры с женой

СЕГОДНЯ 10:51 2019-08-28T10:51:29+03:00

Житель Тверской области предстанет перед судом за ложный донос об угоне авто Фото: архив "КП"

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Инцидент произошел в Осташкове. 55-летний мужчина потерял барсетку, в которой находились документы и 30 тысяч рублей денег. Во избежание конфликта с супругой мужчина заявил в полицию об угоне автомобиля и сообщил, что барсетка находилась в салоне угнанной машины.

Позже выяснилось, что донос был ложным.

Осташковским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении подозреваемого по ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Осташковский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU