Мужчина сообщил об угоне машины в Тверской области, чтобы избежать ссоры с женой
На доносчика завели уголовное дело
Житель Тверской области предстанет перед судом за ложный донос об угоне авто Фото: архив "КП"
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Инцидент произошел в Осташкове. 55-летний мужчина потерял барсетку, в которой находились документы и 30 тысяч рублей денег. Во избежание конфликта с супругой мужчина заявил в полицию об угоне автомобиля и сообщил, что барсетка находилась в салоне угнанной машины.
Позже выяснилось, что донос был ложным.
Осташковским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении подозреваемого по ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Осташковский городской суд.
ИСТОЧНИК KP.RU