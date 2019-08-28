2019-08-28T10:42:27+03:00
Общество

В Краснохолмском районе Тверской области - новый прокурор

Им стал младший советник юстиции Дмитрий Гудков
Ольга ТРОФИМОВА
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В Краснохолмском районе назначен новый прокурор Фото: архив "КП"В Краснохолмском районе назначен новый прокурор Фото: архив "КП"
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Приказ о назначении на должность прокурора Краснохолмского района Тверской области младшего советника юстиции Дмитрия Гудкова был подписан Генеральным прокурором Российской Федерации 27 августа. Ранее Дмитрий Геннадьевич занимал должность заместителя прокурора Пролетарского района г. Твери.

- В органах прокуратуры Дмитрий Гудков проходит службу с 2009 года, - сообщают в областной прокуратуре. - Работал помощником прокурора Сандовского района, помощником, старшим помощником прокурора Центрального района г. Твери, заместителем прокурора Селижаровского района, заместителем прокурора Пролетарского района Твери.

Окончил Саратовскую государственную академию права.

ИСТОЧНИК KP.RU

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