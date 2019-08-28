2019-08-28T08:45:31+03:00
Происшествия

В Тверской области женщину зажало на парковке собственной машиной

Пострадавшая отделалась ушибами
Ольга ТРОФИМОВА
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Женщину зажало машиной на парковкеЖенщину зажало машиной на парковкеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла вечером, 27 августа, на Красноармейской набережной во Ржеве.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 36-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Ваз 2114", остановилась, чтобы припарковать машину, и пошла осматривать место будущей стоянки. В этот момент автомобиль поехал, и женщину прижало открытой дверью к другой машине.

Пострадавшая, без признаков алкогольного опьянения, в результате ДТП получила ушибы конечностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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