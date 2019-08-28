В Тверской области женщину зажало на парковке собственной машиной
Пострадавшая отделалась ушибами
Женщину зажало машиной на парковкеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
Авария произошла вечером, 27 августа, на Красноармейской набережной во Ржеве.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 36-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Ваз 2114", остановилась, чтобы припарковать машину, и пошла осматривать место будущей стоянки. В этот момент автомобиль поехал, и женщину прижало открытой дверью к другой машине.
Пострадавшая, без признаков алкогольного опьянения, в результате ДТП получила ушибы конечностей.
ИСТОЧНИК KP.RU