2019-08-28T08:21:31+03:00
Общество

В новом асфальте на набережной Афанасия Никитина в Твери появились аварийно-опасные дыры

Водителям следует проявить осторожность
Ольга ТРОФИМОВА
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Опасные люки на Афанасия Никитина в Твери Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Евгения БалдинаОпасные люки на Афанасия Никитина в Твери Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Евгения Балдина
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Утром, 28 августа, очевидцы заметили, что на новом асфальте, который уложили на набережной Афанасия Никитина в Твери появились аварийно-опасные дыры.

Асфальт выдолблен вокруг люков по направлению движения в центр, от Петербургской заставы и далее. Похоже, что идет замена крышек люков. В местах ремонта были установлены не подсвеченные пластиковые ограждения, но, судя по обломкам, ночью их просто смели.

Как пишут водители в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети, в темное время суток три машины на данном опасном участке уже пострадали - пробили колеса и помяли диски.

Водителям следует проявить осторожность, так как наезд на искусственные ямы может привести к более серьезной аварии.

Опасные люки на Афанасия Никитина в Твери Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Евгения Балдина

Опасные люки на Афанасия Никитина в Твери Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Евгения Балдина

ИСТОЧНИК KP.RU

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