В новом асфальте на набережной Афанасия Никитина в Твери появились аварийно-опасные дыры
Утром, 28 августа, очевидцы заметили, что на новом асфальте, который уложили на набережной Афанасия Никитина в Твери появились аварийно-опасные дыры.
Асфальт выдолблен вокруг люков по направлению движения в центр, от Петербургской заставы и далее. Похоже, что идет замена крышек люков. В местах ремонта были установлены не подсвеченные пластиковые ограждения, но, судя по обломкам, ночью их просто смели.
Как пишут водители в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети, в темное время суток три машины на данном опасном участке уже пострадали - пробили колеса и помяли диски.
Водителям следует проявить осторожность, так как наезд на искусственные ямы может привести к более серьезной аварии.
Опасные люки на Афанасия Никитина в Твери Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Евгения Балдина
ИСТОЧНИК KP.RU