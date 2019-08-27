1 сентября в Твери пройдет праздник "День новых знаний"

27 Авг. 23:36 2019-08-27T23:54:44+03:00

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1 сентября Тверской городской музейно-выставочный центр приглашает школьников и родителей на праздничную программу "День новых знаний".

Мероприятие пройдет в малом зале ТГМВЦ.

В программе: знакомство с выставкой "Мой берег" Г. Угрюмова, творческая игра "Музейные профессии", мастер-класс "Ура, школа!"

ул. Советская, 54.

Начало в 11.00.

Вход на мероприятие и выставки, проходящие в МВЦ в этот день, для детей до 18 лет свободный.

Время работы музейно-выставочного центра 1 сентября: 11:00 - 18:00. Тел.: 34-48-52, 33-13-08.

ИСТОЧНИК KP.RU