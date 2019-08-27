2019-08-27T23:46:39+03:00
Общество

Тверской марафон "Бегу и радуюсь" начнется с фитнес-разминки, а завершится награждением победителей

Приглашают спортсменов и всех неравнодушных
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Марафон пройдет 1 сентября. Фото: управление информацией администрации ТвериМарафон пройдет 1 сентября. Фото: управление информацией администрации Твери
Изменить размер текста:

31 августа и 1 сентября в Твери пройдет спортивный праздник тверской марафон "Бегу и радуюсь". Главной точкой мероприятия станет Театральная площадь города.

В течение всего дня, 31 августа, участникам, которые успели зарегистрироваться, будут выдавать стартовые пакеты. С 15:00 до 20:00.

Следующий день, 1 сентября, станет основным.

В программе:

08:00 Открытие стартово-финишного городка

08:00 Начало выдачи стартовых пакетов

09:40 Фитнес-разминка

10:00 Торжественное открытие соревнований

10:10 Старт «Сладкого забега» на 500 м (дети 7-11 лет)

10:15 Старт «Сладкого забега» на 500 м (дети 0-7 лет)

10:25 Старт забега на 2 км (дети 11 — 16 лет)

10:40 Старт забегов на 42 км 195 м, 21 км 097 м, 10 км

11:00 Награждение участников забега на 2 км

12:00 Награждение победителей дистанции 10 км в абсолютном зачете

12:30 Старт забега (захода) на 10 км скандинавская ходьба

12:30 Старт корпоративной эстафеты 10 х 1 км

13:10 Награждение победителей дистанции 21 км 097 м в абсолютном зачете

14:00 Награждение победителей корпоративной эстафеты 10 х 1 км

14:30 Награждение победителей дистанции 42 км 195 м в абсолютном зачете

14:50 Награждение победителей дистанции 10 км скандинавская ходьба в абсолютном зачете

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
1 сентября в Твери пройдет праздник "День новых знаний"
На улице Можайского в Твери сбили мотоциклиста
Дороги вокруг школ в Твери готовят к новому учебному году
Житель Твери остался без велосипеда
Почти 15 тысяч первоклассников 1 сентября сядут за парты в школах Тверской области
Несколько видов сливочного масла не прошли проверку Россельхознадзора по Тверской области
Улицу Луначарского в Твери частично закроют для движения на время ремонта
На время проведения "Тверского марафона" в Твери перекроют несколько центральных улиц
Водитель уснул и попал в ДТП на трассе М-11 в Тверской области
Кубок Калининского района по спиннингу разыграют в Тверской области
На трассе в Тверской области после столкновения с легковушкой опрокинулась "Газель"
Шестнадцатилетний велосипедист оказался под колесами иномарки в Тверской области
Завершается проект Тверской картинной галереи «Лето во Дворце»
В примерочной магазина в Твери у женщины вытащили телефон
За неделю клещи в Тверской области покусали 78 детей
Двум пациентам из Тверской области понадобилась помощь санавиации МЧС
Жительница Твери отдала гадалке два миллиона рублей за снятие порчи
Более 1600 легкоатлетов зарегистрировались на "Тверской марафон"
Пьяная женщина зарезала ножом свою мать в Тверской области
Сердечный приступ у водителя стал причиной ДТП в Тверской области
В Тверской области спасатели тушили лесную подстилку
В Тверецком канале утонул подросток
В преддверии 1 сентября школьников Твери приглашают смастерить свой собственный колокольник