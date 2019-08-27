Тверской марафон "Бегу и радуюсь" начнется с фитнес-разминки, а завершится награждением победителей

27 Авг. 23:23 2019-08-27T23:46:39+03:00

Приглашают спортсменов и всех неравнодушных

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31 августа и 1 сентября в Твери пройдет спортивный праздник тверской марафон "Бегу и радуюсь". Главной точкой мероприятия станет Театральная площадь города.

В течение всего дня, 31 августа, участникам, которые успели зарегистрироваться, будут выдавать стартовые пакеты. С 15:00 до 20:00.

Следующий день, 1 сентября, станет основным.

В программе:

08:00 Открытие стартово-финишного городка

08:00 Начало выдачи стартовых пакетов

09:40 Фитнес-разминка

10:00 Торжественное открытие соревнований

10:10 Старт «Сладкого забега» на 500 м (дети 7-11 лет)

10:15 Старт «Сладкого забега» на 500 м (дети 0-7 лет)

10:25 Старт забега на 2 км (дети 11 — 16 лет)

10:40 Старт забегов на 42 км 195 м, 21 км 097 м, 10 км

11:00 Награждение участников забега на 2 км

12:00 Награждение победителей дистанции 10 км в абсолютном зачете

12:30 Старт забега (захода) на 10 км скандинавская ходьба

12:30 Старт корпоративной эстафеты 10 х 1 км

13:10 Награждение победителей дистанции 21 км 097 м в абсолютном зачете

14:00 Награждение победителей корпоративной эстафеты 10 х 1 км

14:30 Награждение победителей дистанции 42 км 195 м в абсолютном зачете

14:50 Награждение победителей дистанции 10 км скандинавская ходьба в абсолютном зачете

ИСТОЧНИК KP.RU