Тверской марафон "Бегу и радуюсь" начнется с фитнес-разминки, а завершится награждением победителей
31 августа и 1 сентября в Твери пройдет спортивный праздник тверской марафон "Бегу и радуюсь". Главной точкой мероприятия станет Театральная площадь города.
В течение всего дня, 31 августа, участникам, которые успели зарегистрироваться, будут выдавать стартовые пакеты. С 15:00 до 20:00.
Следующий день, 1 сентября, станет основным.
В программе:
08:00 Открытие стартово-финишного городка
08:00 Начало выдачи стартовых пакетов
09:40 Фитнес-разминка
10:00 Торжественное открытие соревнований
10:10 Старт «Сладкого забега» на 500 м (дети 7-11 лет)
10:15 Старт «Сладкого забега» на 500 м (дети 0-7 лет)
10:25 Старт забега на 2 км (дети 11 — 16 лет)
10:40 Старт забегов на 42 км 195 м, 21 км 097 м, 10 км
11:00 Награждение участников забега на 2 км
12:00 Награждение победителей дистанции 10 км в абсолютном зачете
12:30 Старт забега (захода) на 10 км скандинавская ходьба
12:30 Старт корпоративной эстафеты 10 х 1 км
13:10 Награждение победителей дистанции 21 км 097 м в абсолютном зачете
14:00 Награждение победителей корпоративной эстафеты 10 х 1 км
14:30 Награждение победителей дистанции 42 км 195 м в абсолютном зачете
14:50 Награждение победителей дистанции 10 км скандинавская ходьба в абсолютном зачете
ИСТОЧНИК KP.RU