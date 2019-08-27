2019-08-27T21:07:02+03:00
Происшествия

На улице Можайского в Твери сбили мотоциклиста

Пострадавший доставлен в больницу
Ольга ТРОФИМОВА
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В ДТП в Твери пострадал мотоциклист Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской областиВ ДТП в Твери пострадал мотоциклист Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 27 августа, на улице Можайского в Твери.

28-летний водитель, управляя автомобилем "Хонда", при повороте налево не пропустил мотоциклиста, который ехал прямо во встречном направлении.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, пострадавшего водителя мотоцикла увезли в медучреждение до приезда экипажа ГИБДД. Наличие документов и диагноз уточняются.

Водитель иномарки - без признаков алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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