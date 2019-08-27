Дороги вокруг школ в Твери готовят к новому учебному году

СЕГОДНЯ 20:48 2019-08-27T20:48:25+03:00

Дороги готовят к учебному году Фото: пресс-служба администрации Твери

Изменить размер текста: A A

В преддверии 1 сентября в Твери продолжается приведение в порядок дорожной сети. Силами подрядной организации МУП "ЖЭК" и специалистов департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта выполняются работы по уборке улиц, установке дорожных знаков, нанесению дорожной разметки, восстановлению видимости (обрезка ветвей деревьев), ремонту светофорных объектов и ограждений.

В рамках работы нанесена дорожная разметка "Дети", "Зебра", "Искусственная неровность", отремонтировано 65 дорожных знаков, 26 знаков заменены на новые и установлено 29 дополнительных. До 31 августа установят еще 15 и отремонтируют 12 дорожных знаков.

Работа ведется ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU