Дороги вокруг школ в Твери готовят к новому учебному году
В преддверии 1 сентября в Твери продолжается приведение в порядок дорожной сети. Силами подрядной организации МУП "ЖЭК" и специалистов департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта выполняются работы по уборке улиц, установке дорожных знаков, нанесению дорожной разметки, восстановлению видимости (обрезка ветвей деревьев), ремонту светофорных объектов и ограждений.
В рамках работы нанесена дорожная разметка "Дети", "Зебра", "Искусственная неровность", отремонтировано 65 дорожных знаков, 26 знаков заменены на новые и установлено 29 дополнительных. До 31 августа установят еще 15 и отремонтируют 12 дорожных знаков.
Работа ведется ежедневно.
ИСТОЧНИК KP.RU