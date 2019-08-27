2019-08-27T20:48:25+03:00
Общество

Дороги вокруг школ в Твери готовят к новому учебному году

МУП "ЖЭК" наносит разметку, меняет дорожные знаки
Ольга ТРОФИМОВА
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Дороги готовят к учебному году Фото: пресс-служба администрации ТвериДороги готовят к учебному году Фото: пресс-служба администрации Твери
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В преддверии 1 сентября в Твери продолжается приведение в порядок дорожной сети. Силами подрядной организации МУП "ЖЭК" и специалистов департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта выполняются работы по уборке улиц, установке дорожных знаков, нанесению дорожной разметки, восстановлению видимости (обрезка ветвей деревьев), ремонту светофорных объектов и ограждений.

В рамках работы нанесена дорожная разметка "Дети", "Зебра", "Искусственная неровность", отремонтировано 65 дорожных знаков, 26 знаков заменены на новые и установлено 29 дополнительных. До 31 августа установят еще 15 и отремонтируют 12 дорожных знаков.

Работа ведется ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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