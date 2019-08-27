2019-08-27T18:19:34+03:00
Происшествия

Житель Твери остался без велосипеда

Транспортное средство украли из подъезда
Ольга ТРОФИМОВА
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Велосипед украли из подъезда домаВелосипед украли из подъезда домаФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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С заявлением о краже в дежурную часть Заволжского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 29-летний житель областного центра. Мужчина сообщил, что ночью из подъезда его дома неизвестный похитил оставленный без присмотра велосипед. Ущерб составил более 10 000 рублей.

На месте происшествия правоохранители составили описание пропавшего имущества. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался 22-летний неработающий ранее судимый житель Твери. Мужчина сознался в содеянном.

Фигурант задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU

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