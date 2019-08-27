2019-08-27T18:11:48+03:00
Общество

Почти 15 тысяч первоклассников 1 сентября сядут за парты в школах Тверской области

В областном правительстве обсудили подготовку к новому учебному году
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
1 сентября для первоклассников - важный и волнительный день1 сентября для первоклассников - важный и волнительный деньФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Верхневолжье продолжается подготовка к началу учебного года. Данную тему обсуждали на заседании правительства Тверской области, которое состоялось 27 августа.

В частности, было озвучено, что в новом учебном году в регионе будет работать 1031 образовательное учреждение, в том числе 430 детских садов, 485 школ. Школьные двери распахнутся для 141 813 учеников - это почти на две тысячи больше, чем в прошлом году. Из них 14 848 ребят в первый раз сядут за парты.

Более чем на 400 человек увеличилась численность педагогических работников и составит 18 740 сотрудников. В детские сады и школы придут 143 молодых специалиста, 23 из них будут работать на селе.

На заседании губернатор Игорь Руденя подчеркнул, что особое внимание должно быть уделено обеспечению медицинского обслуживания в образовательных организациях. В школах и детских садах в новом учебном году будут дежурить более 650 медработников. Министерствам образования, здравоохранения региона и главам муниципалитетов губернатор поручил закрепить каждую школу и детский сад за местными ЦРБ или фельдшерско-акушерскими пунктами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Твери остался без велосипеда
Несколько видов сливочного масла не прошли проверку Россельхознадзора по Тверской области
Улицу Луначарского в Твери частично закроют для движения на время ремонта
На время проведения "Тверского марафона" в Твери перекроют несколько центральных улиц
Водитель уснул и попал в ДТП на трассе М-11 в Тверской области
Кубок Калининского района по спиннингу разыграют в Тверской области
На трассе в Тверской области после столкновения с легковушкой опрокинулась "Газель"
Шестнадцатилетний велосипедист оказался под колесами иномарки в Тверской области
Завершается проект Тверской картинной галереи «Лето во Дворце»
В примерочной магазина в Твери у женщины вытащили телефон
За неделю клещи в Тверской области покусали 78 детей
Двум пациентам из Тверской области понадобилась помощь санавиации МЧС
Жительница Твери отдала гадалке два миллиона рублей за снятие порчи
Более 1600 легкоатлетов зарегистрировались на "Тверской марафон"
Пьяная женщина зарезала ножом свою мать в Тверской области
Сердечный приступ у водителя стал причиной ДТП в Тверской области
В Тверской области спасатели тушили лесную подстилку
В Тверецком канале утонул подросток
В преддверии 1 сентября школьников Твери приглашают смастерить свой собственный колокольник