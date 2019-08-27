Почти 15 тысяч первоклассников 1 сентября сядут за парты в школах Тверской области

СЕГОДНЯ 18:11 2019-08-27T18:11:48+03:00

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В Верхневолжье продолжается подготовка к началу учебного года. Данную тему обсуждали на заседании правительства Тверской области, которое состоялось 27 августа.

В частности, было озвучено, что в новом учебном году в регионе будет работать 1031 образовательное учреждение, в том числе 430 детских садов, 485 школ. Школьные двери распахнутся для 141 813 учеников - это почти на две тысячи больше, чем в прошлом году. Из них 14 848 ребят в первый раз сядут за парты.

Более чем на 400 человек увеличилась численность педагогических работников и составит 18 740 сотрудников. В детские сады и школы придут 143 молодых специалиста, 23 из них будут работать на селе.

На заседании губернатор Игорь Руденя подчеркнул, что особое внимание должно быть уделено обеспечению медицинского обслуживания в образовательных организациях. В школах и детских садах в новом учебном году будут дежурить более 650 медработников. Министерствам образования, здравоохранения региона и главам муниципалитетов губернатор поручил закрепить каждую школу и детский сад за местными ЦРБ или фельдшерско-акушерскими пунктами.

ИСТОЧНИК KP.RU