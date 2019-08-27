Несколько видов сливочного масла не прошли проверку Россельхознадзора по Тверской области

СЕГОДНЯ 17:42 2019-08-27T17:42:55+03:00

Вся продукция произведена в Московской области

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Пробы молочной продукции были отобраны инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области в двух розничных магазинах Твери.

Проверку образцов провели специалисты Тверской межобластной ветеринарной лаборатории и установили фальсификацию жировой фазы масла и масляной пасты из коровьего молока жирами немолочного происхождения в пробах продукции сразу нескольких производителей из Московской области, в частности, Дубны, Дмитрова и Дмитровского района. Это является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза.

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции в рамках полномочий и в соответствии с законодательством РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU