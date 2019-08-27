Улицу Луначарского в Твери частично закроют для движения на время ремонта

СЕГОДНЯ 16:22 2019-08-27T16:22:49+03:00

На время ремонта перекроют улицу Луначарского в Твери Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проезд будет запрещен до 1 сентября

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Движение и парковку всех видов транспорта в связи с ремонтом на отрезке улицы Луначарского между домами №30 и №84 ограничат до 5:00 утра 1 сентября. Работы уже начались.

Объезд организован по прилегающим улицам в соответствии со схемой организации дорожного движения и временными знаками.

Напомним, ремонтировать улицу Луначарского начали 25 августа. Работы идут в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

Планируется, что дорога будет двухполосной с новым асфальтобетонным покрытием. Также подрядчики отремонтируют горловины колодцев, установят новый бордюрный камень, обустроят тротуары и пешеходные переходы, установят ограждение, дорожные знаки и нанесут разметку.

ИСТОЧНИК KP.RU