Улицу Луначарского в Твери частично закроют для движения на время ремонта
Движение и парковку всех видов транспорта в связи с ремонтом на отрезке улицы Луначарского между домами №30 и №84 ограничат до 5:00 утра 1 сентября. Работы уже начались.
Объезд организован по прилегающим улицам в соответствии со схемой организации дорожного движения и временными знаками.
Напомним, ремонтировать улицу Луначарского начали 25 августа. Работы идут в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги".
Планируется, что дорога будет двухполосной с новым асфальтобетонным покрытием. Также подрядчики отремонтируют горловины колодцев, установят новый бордюрный камень, обустроят тротуары и пешеходные переходы, установят ограждение, дорожные знаки и нанесут разметку.
ИСТОЧНИК KP.RU