2019-08-27T16:22:49+03:00
Общество

Улицу Луначарского в Твери частично закроют для движения на время ремонта

Проезд будет запрещен до 1 сентября
Ольга ТРОФИМОВА
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На время ремонта перекроют улицу Луначарского в ТвериНа время ремонта перекроют улицу Луначарского в ТвериФото: Алексей БУЛАТОВ
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Движение и парковку всех видов транспорта в связи с ремонтом на отрезке улицы Луначарского между домами №30 и №84 ограничат до 5:00 утра 1 сентября. Работы уже начались.

Объезд организован по прилегающим улицам в соответствии со схемой организации дорожного движения и временными знаками.

Напомним, ремонтировать улицу Луначарского начали 25 августа. Работы идут в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

Планируется, что дорога будет двухполосной с новым асфальтобетонным покрытием. Также подрядчики отремонтируют горловины колодцев, установят новый бордюрный камень, обустроят тротуары и пешеходные переходы, установят ограждение, дорожные знаки и нанесут разметку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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