2019-08-27T17:13:56+03:00
Общество

На время проведения "Тверского марафона" в Твери перекроют несколько центральных улиц

Парковка также будет запрещена
Ольга ТРОФИМОВА
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Несколько центральных улиц перекроют на время "Тверского марафона"Несколько центральных улиц перекроют на время "Тверского марафона"Фото: Максим КИСЕЛЕВ
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В первый день осени в Твери состоится масштабное спортивное мероприятие - "Тверской марафон". Легкоатлеты с разных регионов и стран побегут по улицам города под общим девизом "Бегу и радуюсь".

На участие в легкоатлетическом забеге заявились более 1600 человек. Дистанция марафона будет проходить по нескольким центральным улицам города. В связи с этим на ряде улиц и проспектов ограничат парковку и движение транспорта.

В частности:

- с 8:00 31 августа до 21:00 2 сентября будет закрыта Театральная площадь;

- с 6:00 до 18:00 1 сентября проехать нельзя будет по улице Советской, на участке от Тверского проспекта до Волжского проезда.

На период прохождения марафона с 7:00 утра до 17:00 вечера 1 сентября закроют для движения:

- улицы Советскую и Софьи Перовской, на участке от Тверского проспекта до улицы Ефимова;

- Краснофлотскую набережную, на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Дмитрия Донского;

- улицу Ефимова, на участке от Краснофлотской набережной до улицы Софьи Перовской;

- улицу Учительскую, на участке от улицы Дмитрия Донского до улицы Ефимова;

- переулок Ивана Седых, на участке от улицы Новоторжской до улицы Советской;

- Свободный переулок, на участке от набережной Степана Разина до улицы Новоторжской;

- набережную Степана Разина, на участке от Свободного переулка до улицы Андрея Дементьева;

- улицу Андрея Дементьева, на участке от набережной Степана Разина до улицы Советской;

- улицу Рыбацкую, на участке от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Андрея Дементьева (кроме почтовых автомобилей);

- улицу Вольного Новгорода, на участке от площади Михаила Тверского до Тверского проспекта и от Тверского проспекта до набережной Степана Разина;

- Студенческий переулок, на участке от улицы Советской до улицы Вольного Новгорода;

- улицу Трехсвятскую, на участке от улицы Советской до улицы Вольного Новгорода;

- Тверской проспект, на участке от улицы Вольного Новгорода до набережной Степана Разина;

- Волжский проезд, на участке от Тьмацкого проезда до площади Мира.

Госавтоинспекция Тверской области просит всех участников дорожного движения проявлять внимание и осторожность, заранее планировать маршруты передвижения по городу и места парковки транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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