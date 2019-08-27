Водитель уснул и попал в ДТП на трассе М-11 в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:40 2019-08-27T15:40:06+03:00

Водитель уснул и врезался в ограждение Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

Изменить размер текста: A A

Авария произошла в 4:00 утра 26 августа на 266-м км скоростной трассы М-11 в Торжокском районе Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 47-летний водитель автомобиля "Хёндай Солярис" ехал в направлении Санкт-Петербурга, уснул за рулем, не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение.

В результате ДТП водитель с полученными травмами госпитализирован в Вышневолоцкую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU