2019-08-27T15:40:06+03:00
Происшествия

Водитель уснул и попал в ДТП на трассе М-11 в Тверской области

Пострадавший госпитализирован
Ольга ТРОФИМОВА
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Водитель уснул и врезался в ограждение Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской областиВодитель уснул и врезался в ограждение Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла в 4:00 утра 26 августа на 266-м км скоростной трассы М-11 в Торжокском районе Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 47-летний водитель автомобиля "Хёндай Солярис" ехал в направлении Санкт-Петербурга, уснул за рулем, не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение.

В результате ДТП водитель с полученными травмами госпитализирован в Вышневолоцкую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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