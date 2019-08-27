Водитель уснул и попал в ДТП на трассе М-11 в Тверской области
Пострадавший госпитализирован
Водитель уснул и врезался в ограждение Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла в 4:00 утра 26 августа на 266-м км скоростной трассы М-11 в Торжокском районе Тверской области.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 47-летний водитель автомобиля "Хёндай Солярис" ехал в направлении Санкт-Петербурга, уснул за рулем, не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение.
В результате ДТП водитель с полученными травмами госпитализирован в Вышневолоцкую ЦРБ.
ИСТОЧНИК KP.RU