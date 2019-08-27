Кубок Калининского района по спиннингу разыграют в Тверской области
Соревнования пройдут в последний день лета
Побороться за Кубок сможет любой желающийФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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31 августа на правом берегу реки Волга в деревне Красново, Никулинского сельского поселения состоятся соревнования по спиннингу на Кубок Калининского района.
По условиям конкурса участники в течение четырех часов будут ловить рыбу с берега спиннингом на одну искусственную приманку, оснащенную крючком или крючками.
Участвовать в состязании могут все рыболовы-любители, независимо от возраста, пола и места проживания.
Место сбора и регистрации участников: съезд за церковью в д. Красново. (200 м до береговой линии)
Предварительная регистрация осуществляется на Сайте Тверских рыболовов или по телефону 8-925-786-02-23.
ИСТОЧНИК KP.RU