Кубок Калининского района по спиннингу разыграют в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:29 2019-08-27T15:29:06+03:00

Соревнования пройдут в последний день лета

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31 августа на правом берегу реки Волга в деревне Красново, Никулинского сельского поселения состоятся соревнования по спиннингу на Кубок Калининского района.

По условиям конкурса участники в течение четырех часов будут ловить рыбу с берега спиннингом на одну искусственную приманку, оснащенную крючком или крючками.

Участвовать в состязании могут все рыболовы-любители, независимо от возраста, пола и места проживания.

Место сбора и регистрации участников: съезд за церковью в д. Красново. (200 м до береговой линии)

Предварительная регистрация осуществляется на Сайте Тверских рыболовов или по телефону 8-925-786-02-23.

ИСТОЧНИК KP.RU