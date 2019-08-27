На трассе в Тверской области после столкновения с легковушкой опрокинулась "Газель"
ДТП произошло в Конаковском районе
ДТП на трассе М-11 Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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Авария случилась днем, 27 августа, на 125-м км трассы М-11 в Конаковском районе.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель "Газели" выехал с прилегающей дороги от электроподстанции, двигаясь по краю проезжей части, он почувствовал удар - в заднюю часть автомобиля въехала иномарка "Фольксваген".
От удара "Газель" перевернулась. Признаки алкогольного опьянения у водителей не установлены. Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU