На трассе в Тверской области после столкновения с легковушкой опрокинулась "Газель"

СЕГОДНЯ 15:18 2019-08-27T17:20:03+03:00

ДТП на трассе М-11 Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

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Авария случилась днем, 27 августа, на 125-м км трассы М-11 в Конаковском районе.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель "Газели" выехал с прилегающей дороги от электроподстанции, двигаясь по краю проезжей части, он почувствовал удар - в заднюю часть автомобиля въехала иномарка "Фольксваген".

От удара "Газель" перевернулась. Признаки алкогольного опьянения у водителей не установлены. Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU