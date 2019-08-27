Шестнадцатилетний велосипедист оказался под колесами иномарки в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:37 2019-08-27T13:37:32+03:00

В Тверской области сбили несовершеннолетнего велосипедиста Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

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Авария случилась вечером, 26 августа, на перекрестке ул.Комсомольская-Объездная дорога в Торопце.

Как уточнили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области, 34-летний водитель, управляя автомобилем "Форд Фокус", ехал прямо по главной дороге и сбил 16-летнего велосипедиста, который на перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении иномарке.

В результате ДТП велосипедист с полученными травмами осмотрен на месте бригадой скорой помощи, после оказания медицинской помощи отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU