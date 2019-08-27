Завершается проект Тверской картинной галереи «Лето во Дворце»

СЕГОДНЯ 13:16 2019-08-27T13:17:33+03:00

Желающие могут попасть на заключительные мероприятия и встречи

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В Тверской областной картинной галерее завершается проект «Лето во Дворце». Побывать на заключительных встречах и занятиях еще можно успеть.

На этой неделе для детей проводятся:

В среду, 28 августа, в 14.00. - Интерактивное занятие «Знакомство с музеем» (с 6 до 12 лет). Стоимость – 50 р.

В четверг 29 августа, в 14.00. - Интерактивное занятие «Рассказ о скульптуре» (с 6 до 12 лет). Стоимость – 50 р.

В субботу, 31 августа в 14.30. - Музейная квест-игра «Страна Советов» (с 8 до 14

лет). Стоимость – 100 р.

Проходят и бесплатные мероприятия.

Все дни, кроме выходных (понедельник, вторник). Компьютерные игры в информационно-образовательном классе. Бесплатно.

Все дни, кроме выходных (понедельник, вторник). Музейная квест-игра «Ровесники» для индивидуального прохождения детей с родителями. Бесплатно.

Предварительная запись не нужна.

Тверь, ул. Советская, д.3 (Тверской императорский дворец).

Телефон для справок: 8 (4822) 34-31-56, 34-62-43.

ИСТОЧНИК KP.RU