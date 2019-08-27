В примерочной магазина в Твери у женщины вытащили телефон

СЕГОДНЯ 13:04 2019-08-27T13:04:28+03:00

Мужчина проник в примерочную магазина и украл телефон у покупательницы Фото: Александр Новиков

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С заявлением о краже в дежурную часть Московского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратилась 34-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что в примерочной одного из магазинов города Твери из ее сумки вытащили мобильный телефон. Ущерб составил 20 000 рублей.

Полицейским удалось установить, что к совершению преступления причастен 39-летний житель Твери. Мужчина воспользовался невнимательностью потерпевшей, тайно проник в примерочную и забрал мобильный.

По статье "Кража" фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы. На время следствия мужчина будет находиться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU