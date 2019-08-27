В примерочной магазина в Твери у женщины вытащили телефон
Злоумышленник задержан
Мужчина проник в примерочную магазина и украл телефон у покупательницыФото: Александр Новиков
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С заявлением о краже в дежурную часть Московского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратилась 34-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что в примерочной одного из магазинов города Твери из ее сумки вытащили мобильный телефон. Ущерб составил 20 000 рублей.
Полицейским удалось установить, что к совершению преступления причастен 39-летний житель Твери. Мужчина воспользовался невнимательностью потерпевшей, тайно проник в примерочную и забрал мобильный.
По статье "Кража" фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы. На время следствия мужчина будет находиться под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU