За неделю клещи в Тверской области покусали 78 детей

СЕГОДНЯ 12:33 2019-08-27T12:33:06+03:00

Всего в медучреждения обратились около 200 человек

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В Тверской области специалисты Управления Роспотребнадзора продолжают мониторить ситуацию по укусам клещей.

По данным ведомства, за прошедшую неделю в медицинские организации по поводу присасывания насекомых обратилось более 200 человек, в том числе 78 детей.

- Эпидемиологический порог не превышен и соответствует среднемноголетним показателям. В лабораториях продолжают исследовать клещей, снятых с людей. Случаев заболевания клещевым энцефалитом среди населения за неделю не зарегистрировано, сообщили в пресс-службе Управления.

ИСТОЧНИК KP.RU