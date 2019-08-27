Двум пациентам из Тверской области понадобилась помощь санавиации МЧС
Вертолет вылетал на вызов в Бежецкий район
Двух пациентов из Бежецкого района доставили в Тверь на вертолете санавиации Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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26 августа привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи и возможной транспортировки двух пациентов в областную клиническую больницу города Твери.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области, в 13:50 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей вылетел из аэродрома Змеево в ЦРБ Бежецкого района. После оказания необходимой помощи на месте, было принято решение о транспортировке больных в областную столицу.
Спустя несколько часов пострадавших доставили в Тверь и транспортировали в областную клиническую больницу для прохождения дальнейшего лечения.
ИСТОЧНИК KP.RU