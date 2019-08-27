Жительница Твери отдала гадалке два миллиона рублей за снятие порчи

СЕГОДНЯ 11:33 2019-08-27T11:35:12+03:00

Желаемого эффекта дорогостоящий обряд так и не принес

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С заявлением в дежурную часть Заволжского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратилась 59-летняя жительница областного центра. Женщина сообщила, что ее обманули на 2,3 миллиона рублей.

Следствием установлено, что в июле 2018 года потерпевшая на улице познакомилась с неизвестной женщиной, которая сообщила, что на потерпевшую наложена порча и необходимо провести специальный ритуал. Почти год "гадалка" лечила женщину от неведомой хвори и снимала порчу. Услуги шарлатанки обошлись потерпевшей почти в 2 миллиона 300 тысяч рублей. Не получив никакого эффекта от обряда снятия порчи, потерпевшая обратилась в полицию.

Оперативники установили личность и местонахождение подозреваемой. Ею оказалась неработающая ранее судимая 65-летняя жительница Твери.

Фигурантка находится под стражей. Ее проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Подозреваемой грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU