Более 1600 легкоатлетов зарегистрировались на "Тверской марафон"

СЕГОДНЯ 11:12 2019-08-27T11:12:45+03:00

В первый день осени на старт выйдут более 1600 легкоатлетов Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Изменить размер текста: A A

"Тверской марафон" пройдет в столице Верхневолжья в 35-й раз. Шестой год подряд он проходит под девизом "Бегу и радуюсь".

Старт забегу будет дан в областной столице 1 сентября. Предварительно на участие в спортивном событии зарегистрировались 1600 человек.

По словам губернатора Тверской области Игоря Рудени, "Тверской марафон" - яркое и заметное спортивное событие для региона. Он пользуется популярностью у любителей бега и профессиональных легкоатлетов, по праву входит в число наиболее массовых марафонов России.

В 8:00 на Театральной площади откроется стартово-финишный городок. В 9:40 запланирована фитнес-разминка, в 10:00 – торжественное открытие соревнований.

Первыми на старт выйдут малыши в "Сладком забге" - в 10:10. В 10:20 стартуют дети на 2 км, в 10:40 - участники дистанций на 42, 21, 10 км, в 12.00 – скандинавская ходьба и корпоративная эстафета.

ИСТОЧНИК KP.RU