Пьяная женщина зарезала ножом свою мать в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:56 2019-08-27T10:56:02+03:00

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Происшествие случилось 22 августа на улице Энергетиков в городе Конаково Тверской области.

Как установили следователи, 30-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударила ножом свою 67-летнюю мать. Удары пришлись в грудь и в живот. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Задержать подозреваемую сотрудникам регионального СКР и УМВД удалось по горячим следам.

Женщине предъявлено обвинение по статье "Убийство".

- В настоящее время следователем Следственного комитета продолжается выполнение комплекса мероприятий, направленного на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области. - Судом по ходатайству следствия в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU