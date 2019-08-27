2019-08-27T09:55:23+03:00
Происшествия

Сердечный приступ у водителя стал причиной ДТП в Тверской области

Один человек погиб
Ольга ТРОФИМОВА
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Автомобиль съехал с дороги и врезался в дом Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской областиАвтомобиль съехал с дороги и врезался в дом Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла утром, 26 августа, в д. Паскино Весьегонского района Тверской области.

43-летний водитель, управляя автомашиной "УАЗ Патриот", во время движения, в результате острого сердечного приступа, потерял сознание. Во избежание столкновения со встречным транспортом, женщина-пассажир выкрутила руль и увела автомобиль вправо. В результате маневра "УАЗ" съехал с дороги и врезался в дом, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Водитель автомобиля скончался на месте происшествия, 58-летняя пассажирка с полученными травмами доставлена в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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