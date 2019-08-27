2019-08-27T09:10:36+03:00
Происшествия

В Тверской области спасатели тушили лесную подстилку

Возгорание произошло в Жарковском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области горела лесная подстилка Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиВ Тверской области горела лесная подстилка Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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Сообщение о возгорании лесной подстилки поступило в ГУ МЧС России по Тверской области от диспетчера ЛПЦ «Тверьлес» 26 августа. Пожар произошел в Жарковском районе, в районе деревни Пустошка.

На место работало одно отделение ПСЧ №28, ОГ Жарковского ПСГ, силы и средства от филиала "ЛПЦ - Тверьлес".

Возгорание на площади 0,5 га было ликвидировано около 20:30 вечера. Угрозы населенным пунктам не возникало.

Спасатели напоминают жителям и гостям Верхневолжья о том, что в лесу необходимо соблюдать правила безопасности: не бросать горящие спички и окурки, не пользоваться открытым огнем, не оставлять бутылки и стекла, не жечь траву, не разводить костры.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – 8 (4822) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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