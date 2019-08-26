В преддверии 1 сентября школьников Твери приглашают смастерить свой собственный колокольник
31 августа Детский музейный центр Тверского государственного объединенного музея (ТГОМ) приглашает на особый гончарный мастер-класс.
- Вот снова пролетело лето, впереди – первое сентября. Каникулы закончились. Скоро все ученики выстроятся на торжественную линейку, и звук школьного колокольчика возвестит о начале нового учебного года. Предлагаем вам сделать колокольчик из глины, звон которого напомнит о приятных летних деньках и о предстоящих событиях, - приглашают сотрудники ДМЦ.
Материалы предоставляются 7+
31 августа в 15.00.
Адрес: ул.Советская, д.3а.
Запись на мастер-класс по телефону: 8(4822) 45-71-76.
Стоимость рабочего места – 200 руб.
ИСТОЧНИК KP.RU