2019-08-26T23:54:56+03:00
Звезды

В преддверии 1 сентября школьников Твери приглашают смастерить свой собственный колокольник

Который напомнит и о прошедшем лете, и о предстоящей учебе
Ирина ТАРАСОВА
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На мастер-класс необходимо записатьсяНа мастер-класс необходимо записатьсяФото: Ирина СЕРГЕЕВА
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31 августа Детский музейный центр Тверского государственного объединенного музея (ТГОМ) приглашает на особый гончарный мастер-класс.

- Вот снова пролетело лето, впереди – первое сентября. Каникулы закончились. Скоро все ученики выстроятся на торжественную линейку, и звук школьного колокольчика возвестит о начале нового учебного года. Предлагаем вам сделать колокольчик из глины, звон которого напомнит о приятных летних деньках и о предстоящих событиях, - приглашают сотрудники ДМЦ.

Материалы предоставляются 7+

31 августа в 15.00.

Адрес: ул.Советская, д.3а.

Запись на мастер-класс по телефону: 8(4822) 45-71-76.

Стоимость рабочего места – 200 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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