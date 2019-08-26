В Тверь привезут ковчег с частицей мощей Николая Чудотворца

26 Авг. 23:26 2019-08-26T23:33:59+03:00

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5 сентября в соборе святого князя Александра Невского на Привокзальной площади Твери состоится торжественная встреча ковчега с частицей мощей Николая Чудотворца. Святыня пробудет в областном центре до 15 сентября.

На сайте храма сообщается, что в соборе каждый день будут совершаться молебны.

Святителя Николая особенно любят и почитают в народе, недаром его еще называют "скорым помощником".

Николай, архиепископ Мир Ликийских, прославился как великий угодник Божий, ставший одним из наиболее почитаемых христианских святых в России, да и во всем мире. Как и при своей жизни помогал многим людям, так и после того, как преставился.

К святителю Николаю обращаются за помощью в самых разных скорбях и нуждах. Считается, что он помогает в путешествиях, а также узникам и неправедно осужденным. Девушки верят, что святой помогает им идти по пути спасения, в том числе – и через добрую семейную жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU