На двое суток в Твери перекроют участок улицы Фадеева
Работы по укладке нового дорожного полотна начнутся 27 августа и завершатся утром 30 августа. В это время движение на отрезке улицы Фадеева между улицей Орджоникидзе и Волоколамским проспектом будет временно прекращено.
Ремонтировать дорогу будут в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Движение и парковка всех видов транспорта по улице Фадеева будет закрыто с 23:00 часов 27 августа до 5:00 утра 30 августа.
Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
Водителей просят быть внимательными и заранее планировать маршруты следования.
ИСТОЧНИК KP.RU