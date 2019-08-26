На двое суток в Твери перекроют участок улицы Фадеева

СЕГОДНЯ 19:58 2019-08-26T19:58:09+03:00

Для ремонта дороги в Твери перекроют улицу Фадеева Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Работы по укладке нового дорожного полотна начнутся 27 августа и завершатся утром 30 августа. В это время движение на отрезке улицы Фадеева между улицей Орджоникидзе и Волоколамским проспектом будет временно прекращено.

Ремонтировать дорогу будут в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Движение и парковка всех видов транспорта по улице Фадеева будет закрыто с 23:00 часов 27 августа до 5:00 утра 30 августа.

Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать маршруты следования.

ИСТОЧНИК KP.RU