2019-08-26T19:58:09+03:00
Общество

На двое суток в Твери перекроют участок улицы Фадеева

Дорожники будут укладывать новый асфальт
Ольга ТРОФИМОВА
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Для ремонта дороги в Твери перекроют улицу ФадееваДля ремонта дороги в Твери перекроют улицу ФадееваФото: Алексей БУЛАТОВ
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Работы по укладке нового дорожного полотна начнутся 27 августа и завершатся утром 30 августа. В это время движение на отрезке улицы Фадеева между улицей Орджоникидзе и Волоколамским проспектом будет временно прекращено.

Ремонтировать дорогу будут в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Движение и парковка всех видов транспорта по улице Фадеева будет закрыто с 23:00 часов 27 августа до 5:00 утра 30 августа.

Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать маршруты следования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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