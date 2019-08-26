2019-08-26T19:50:00+03:00
Общество

В Твери нашли сливочное масло с немолочными жирами

Фальсификат выявили в учреждении здравоохранения
Ольга ТРОФИМОВА
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Сливочное масло с немолочными жирами выявили в ТвериСливочное масло с немолочными жирами выявили в ТвериФото: Андрей МИНАЕВ
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Пробы молочной продукции были отобраны инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения г. Твери в августе 2019 года.

Результаты лабораторных исследований, которые провели специалисты Тверской межобластной ветеринарной лаборатории, выявили, что масло сливочное "Крестьянское" жирностью 72, 5% производства Московской области имеет в составе жиры немолочного происхождения, что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза.

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции в рамках полномочий и в соответствии с законодательством РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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