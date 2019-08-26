2019-08-26T19:40:04+03:00
Общество

Инспекторы ГИБДД открыли "сезон охоты" на маршрутки в Твери

Ежедневно в областной столице проходят скрытые патрули
Ольга ТРОФИМОВА
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В отношении водителя-нарушителя составили пять протоколов Фото: ТИАВ отношении водителя-нарушителя составили пять протоколов Фото: ТИА
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В Твери начались рейды региональной Госавтоинспекции по скрытому патрулированию маршрутных такси. Проверки проводятся с целью фиксации нарушений на маршруте следования. Один из таких рейдов состоялся 26 августа.

Под скрытое патрулирование попал "ПАЗик", следующий по маршруту №27. Как сообщает корреспондент ТИА, нарушений было зафиксировано достаточно. В основном - это не включение поворотников при парковке у остановок для посадки и высадки пассажиров. Весь путь от пл.Гагарина до ул. Оснабрюкская фиксировал видеорегистратор на случай, если водитель станет оспаривать нарушения ПДД.

В итоге на конечной станции в отношении водителя-нарушителя из Киргизии было составлено пять протоколов на сумму 2500 рублей.

Как отмечают в региональной Госавтоинспекции, чаще всего водители маршрутных такси останавливаются в неположенном месте, трогаются с открытыми дверями, не включают указатели поворота, поворачивают не с положенного ряда, а иногда даже ездят на красный сигнал светофора или по встречной полосе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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