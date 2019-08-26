Водитель, который насмерть сбил пенсионера в Тверской области, заключен под стражу

СЕГОДНЯ 19:12 2019-08-26T19:12:54+03:00

Водитель, который сбил на трассе двух пенсионеров, арестован Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

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26 августа Ржевской межрайонной прокуратурой в суде поддержано ходатайство следователя СО МО МВД России "Ржевский" об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 58-летнего жителя Псковской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пп. "а", "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Напомним, ДТП произошло 24 августа на трассе М-9 "Балтия". Водитель большегруза, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил пожилую супружескую пару, которая шла по обочине дороги. В результате ДТП 82-летний мужчина скончался на месте происшествия, 58-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована в Ржевскую ЦРБ.

Водитель автомобиля с места дорожно-транспортного происшествия скрылся, однако, в этот же день был задержан сотрудниками полиции.

- По результатам исследования представленных материалов дела Ржевским городским судом, с учетом позиции прокурора, удовлетворено ходатайство следователя, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в областной прокуратуре.

Расследование по уголовному делу находится на контроле межрайонной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU