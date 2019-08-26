2019-08-26T18:44:59+03:00
Общество

Селижаровское АТП в Тверской области задолжало работникам более 600 тысяч рублей

После вмешательства прокуратуры задолженность погасили
Ольга ТРОФИМОВА
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Селижаровское АТП задолжало работникам более 600 тысяч рублейСелижаровское АТП задолжало работникам более 600 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Проверку соблюдения требований трудового законодательства в деятельности МУП "Селижаровское АТП" провела прокуратура Селижаровского района.

В ходе инспекции выяснилось, что предприятие не платило зарплату в срок. Долг перед 39 работниками составил 607 720 рублей.

В адрес директора МУП "Селижаровское АТП" прокурором внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, к дисциплинарной ответственности привлечено должностное лицо.

Кроме того, в отношении директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении. За нарушение трудового законодательства ему придется заплатить штраф в 10 тысяч рублей.

По информации пресс-служб областной прокуратуры, задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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