Селижаровское АТП в Тверской области задолжало работникам более 600 тысяч рублей
Проверку соблюдения требований трудового законодательства в деятельности МУП "Селижаровское АТП" провела прокуратура Селижаровского района.
В ходе инспекции выяснилось, что предприятие не платило зарплату в срок. Долг перед 39 работниками составил 607 720 рублей.
В адрес директора МУП "Селижаровское АТП" прокурором внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, к дисциплинарной ответственности привлечено должностное лицо.
Кроме того, в отношении директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении. За нарушение трудового законодательства ему придется заплатить штраф в 10 тысяч рублей.
По информации пресс-служб областной прокуратуры, задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена.
ИСТОЧНИК KP.RU