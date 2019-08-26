В Тверской области продолжается уборочная кампания

СЕГОДНЯ 18:34 2019-08-26T18:34:30+03:00

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В Тверской области продолжается уборка урожая и заготовка кормов для животных. С полей зерновые культуры собраны на площади более 6553 га, валовой сбор составил 21198 тонн. Лён вытереблен на площади 2218 га. С 433 га убран картофель, его валовой сбор – 7491 тонна.

Покос травы произведен на площади 89,4 тыс. га. Заготовлено 96,3 тыс. тонн сена, 104,5 тыс. тонн сенажа, 151 тыс. тонн силосной массы, грубых и сочных кормов. Под озимые культуры вспахано свыше 6380 га сельскохозяйственных земель.

Как отметил губернатор Игорь Руденя, главная задача в АПК – обеспечить производство востребованной продукции на землях Верхневолжья. Кроме того, важно наращивать поддержку села, развивать инфраструктуру сельских территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU