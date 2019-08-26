Встреча с известной детской писательницей Натальей Маркеловой пройдет в Твери

26 Авг. 23:00 2019-08-26T23:11:44+03:00

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24 сентября в Твери состоится встреча с известной детской писательницей - Натальей Маркеловой.

Мероприятие пройдет в рамках регулярных программ в магазине "Абракнигабра".

Наталья Маркелова — российский современный писатель, живёт в Твери. В студенчестве увлекалась фэнтези и ролевым движением.

- Любовь к магии и Средневековью перешла в сюжеты её книг, и в 2018 году вышла фэнтезийная трилогия для подростков «Мар». Автор пишет добрые поучительные истории для малышей. Первые детские рассказы Маркеловой: «Такие разные бабушки» и «Солнечные зайчики», - рассказывают об авторе организаторы встречи.

Магазин "Абракнигабра"

ул. Желябова, 28.

Начало в 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU