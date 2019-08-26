Встреча с известной детской писательницей Натальей Маркеловой пройдет в Твери
24 сентября в Твери состоится встреча с известной детской писательницей - Натальей Маркеловой.
Мероприятие пройдет в рамках регулярных программ в магазине "Абракнигабра".
Наталья Маркелова — российский современный писатель, живёт в Твери. В студенчестве увлекалась фэнтези и ролевым движением.
- Любовь к магии и Средневековью перешла в сюжеты её книг, и в 2018 году вышла фэнтезийная трилогия для подростков «Мар». Автор пишет добрые поучительные истории для малышей. Первые детские рассказы Маркеловой: «Такие разные бабушки» и «Солнечные зайчики», - рассказывают об авторе организаторы встречи.
Магазин "Абракнигабра"
ул. Желябова, 28.
Начало в 14.00.
ИСТОЧНИК KP.RU